В конце февраля – начале марта ожидаются сильные магнитные бури

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Эксперты предупреждают о резком повышении активности Солнца в период с 24 февраля по 3 марта. Эти явления могут привести к сильным магнитным бурям в магнитосфере Земли, могут негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, пишут «Метеовести».

Специалисты рекомендуют людям, страдающим хроническими заболеваниями, в этот период больше отдыхать и не перегружаться. Кроме того, даже здоровые люди могут почувствовать в эти дни некоторое недомогание, сопровождаемое головными болями и повышением артериального давления.

Особенно сильные бури на Солнце ожидаются 25 и 28 февраля. Отмечается, что во время магнитных бурь на Земле возможны нарушения в работе навигационных приборов, не исключены перебои в мобильной связи, а также нарушения в работе электромеханических автоматических систем.

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#здоровье #природа

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