Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:57 0

В «Аллюре» наездники на конях будут прыгать через огонь

В «Аллюре» наездники на конях будут прыгать через огонь

В конноспортивном клубе «Аллюр» в Благовещенске проходят репетиции конных прыжков через огненное препятствие. В субботу, 25 февраля, на территории клуба отпраздную Масленицу. Сюрпризом праздника станут необычные конные игры и прыжки на конях через огонь.

В «Аллюре» Масленицу празднуют ежегодно. В этот году участники клуба традициям изменять не будут. Начнется мероприятие в 14:00. Гостей встретят скоморохи и герои русских народных сказок.

Во время праздника детям предложат поучаствовать в конкурсах и исконно русских забавах: скачки на метлах, бой подушками, эстафета с препятствиями, метание валенок, перетягивание каната и другое.

Театр огня «Одержимые», облачившись в нечисть, покажут свои фокусы с огнем вокруг горящего чучела Масленицы. Также все желающие смогут покататься на лошадях, пони и фаэтоне.

А главным сюрпризом праздника станут прыжки на конях через огонь. Мероприятие пройдет по адресу: улица Нагорная, 43а.

Просмотров всего: 87

#животные #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 30

Танк Т-55 завершил формирование мемориального комплекса в ДВОКУ (фото)
Общество 1

Опубликован график работы всех медучреждений Приамурья в праздничные дни
Общество 4

Военные Приамурья отпраздновали профессиональный праздник в театре (фото)
Общество 32

Священник и фотограф пекли блины и вспоминали военное прошлое