В «Аллюре» наездники на конях будут прыгать через огонь

В конноспортивном клубе «Аллюр» в Благовещенске проходят репетиции конных прыжков через огненное препятствие. В субботу, 25 февраля, на территории клуба отпраздную Масленицу. Сюрпризом праздника станут необычные конные игры и прыжки на конях через огонь.

В «Аллюре» Масленицу празднуют ежегодно. В этот году участники клуба традициям изменять не будут. Начнется мероприятие в 14:00. Гостей встретят скоморохи и герои русских народных сказок.

Во время праздника детям предложат поучаствовать в конкурсах и исконно русских забавах: скачки на метлах, бой подушками, эстафета с препятствиями, метание валенок, перетягивание каната и другое.

Театр огня «Одержимые», облачившись в нечисть, покажут свои фокусы с огнем вокруг горящего чучела Масленицы. Также все желающие смогут покататься на лошадях, пони и фаэтоне.

А главным сюрпризом праздника станут прыжки на конях через огонь. Мероприятие пройдет по адресу: улица Нагорная, 43а.

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