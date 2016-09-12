Благовещенцы могут помочь двум больным детям, придя на благотворительный концерт

В Благовещенске 25 февраля состоится благотворительный концерт. Его проведут в 19:00 в Амурском областном Доме народного творчества. Собранные на мероприятии деньги пойдут на лечение двух маленьких амурчан – 5-летнего Найка Бенцеля и 10-месячного Вячеслава Сараева.

У Найка диагноз ДЦП, спастический тетрапарез. Общая сумма средств, которые необходимо собрать, – 1 100 000 рублей. У маленького Славы диагноз – ДЦП, органическое поражение головного мозга, спастический тетрапарез, задержка моторного и психоречевого развития, симптоматическая фокальная эпилепсия. Всего на его лечение необходимо собрать 160 тысяч рублей.

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