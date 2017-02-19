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Сегодня, 10:23 0

В Благовещенске загорелся жилой дом по улице Чайковского

23 февраля вечером пожарным поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Горела квартира в четырехквартирном доме по улице Чайковского. Через пять минут после поступления сообщения огнеборцы пожарно-спасательной части № 1 прибыли на место.

В течение пяти минут пожар потушили. В результате квартира закопчена по всей площади. Причина и виновник возгорания устанавливаются. На месте работали восемь человек и две единицы техники, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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