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23февраля
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В Благовещенске Лолита молилась за амурчан и курила на сцене (фото, видео)

В Благовещенске Лолита молилась за амурчан и курила на сцене (фото, видео)

Певица Лолита на сцене ОКЦ не только пела, но и показывала театр. В четверг, 23 февраля, Лолита дала концерт в Благовещенске. Она не стеснялась своих форм, а наоборот подчеркивала, что нужно любить себя такой, какая есть. Артистка пила молоко из бутылочки с соской, пела с зажатым прищепкой носом, прыгала на воображаемой скакалке, исполнила ругательную колыбельную про Ленина.

Лолите очень понравился зал в Благовещенске. «Надежда Ивановна – самый профессиональный человек. Мне не нравится сокращение ОКЦ. Это лучший концертный зал Сибири и ДВ. Я въехала в город не увидела ни одной афиши. Но здесь мне объяснили, что все билеты проданы – зачем афиши?» - рассказала певица.

И закурила на сцене. «Хотите? Курите», - и Лолита протянула сигарету мужчине из первого ряда.

Лолита Милявская исполнила все самые свои известные песни: «Ориентация север» и другие. А потом и вовсе начала молиться собственными словами: «Небесные силы, дайте Благовещенску и Амурской области электричество, чтобы продавали по 60 копеек. Ведь Китаю же почему-то задешево продают. А еще, небесные силы, дайте каждому человеку чувство самоиронии. Ибо оно дает силы в любые кризисы».

Подробнее о концерте Лолиты Милявской можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

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#концерты #отдых

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