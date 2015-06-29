Благовещенец грабил гаражи, проламывая стены

Фото: timix.nios.ru

В начале февраля 2017 года в полицию Благовещенска поступили обращения от жителей областного центра. Горожане сообщили, что из их гаражей похищено различное имущество. Похититель проникал в гаражи, проломив одну из стенок. Там он похищал автомобильные колеса, инструменты, рыболовные снасти и многое другое.

Сотрудники полиции установили, что к совершению краж причастен житель Благовещенска 1996 года рождения. Оперативники задержали подозреваемого. Молодой человек признался в содеянном.

В ходе обысков следователи обнаружили и изъяли у него часть похищенного. Имущество возвращено законным владельцам.

В настоящий момент установлена причастность подозреваемого к совершению трех краж. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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