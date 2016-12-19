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Тамбовский район Амурской области начал сотрудничать с улусом в Якутии

Тамбовский район Амурской области начал сотрудничать с улусом в Якутии
Фото: www.1sn.ru

В среду, 22 февраля, глава Тамбовского района Амурской области Николай Змушко и первый заместитель главы Мегино-Кангаласского улуса Якутии Павел Сазонов подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие в сферах торговли, строительства, образования, культуры и молодежной политики, сообщает ИА SakhaNews.

Представители двух районов обсудили план по реализации соглашения на 2017 год. Первым пунктом предполагается создание совместного предприятия в селе Павловск Мегино-Кангаласского улуса, основным направлением деятельности которого станет развитие животноводческой отрасли республики. В частности, обсуждались вопросы строительства комплекса, рассчитанного на двести дойных коров, возможность поставки семенного материала зерновых для укрепления кормовой базы крупного рогатого скота, а также перспектива поставки тысячи голов скороспелой области животноводства – гусят.

Делегация Тамбовского района Амурской области для более детального обсуждения планов намерена посетить Мегино-Кангаласский улус в июне этого года.

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#сельское хозяйство #экономика

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