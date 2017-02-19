В Новобурейском из пожара спасли двоих детей и женщину

Фото: news.ngs.ru

Утром в четверг, 23 февраля, в жилом доме поселка Новобурейский Бурейского района произошел пожар. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома. На момент прибытия огнеборцев Амурского центра ГЗ и ПБ, из окна горящей квартиры шел густой черный дым.

К месту вызова также прибыли два сотрудника полиции: водитель Сергей Телюк и помощник оперативного дежурного Александр Резников. Сотрудники полиции до прибытия пожарных топором и ломом вскрыли металлическую дверь задымленной квартиры и спасли двоих детей пяти и трех лет. Их передали работникам «скорой помощи».

Прибывшие пожарные сформировали звено газодымозащитной службы из трех человек, в дыхательных аппаратах зашли в квартиру и спасли женщину1936 года рождения, которую также доставили вкарету «скорой помощи».

По предварительному заключению врачей, все пострадавшие получили отравления продуктами горения средней степени тяжести. Состояние пострадавших – удовлетворительное.

На локализацию пожара ушло четыре минуты. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем несовершеннолетних. Ущерб устанавливается, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 138

#пожары #происшествия

распечатать