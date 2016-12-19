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В День защитника Отечества в Благовещенске возложили цветы к памятнику воинам-амурцам

В День защитника Отечества в Благовещенске возложили цветы к памятнику воинам-амурцам

В четверг, 23 февраля, в Благовещенске возложили цветы к памятнику воинам-амурцам. В 11 часов на площади Победы собрались представители воинских частей, чиновники и горожане. В честь Дня защитника Отечества военные и гражданские амурчане почтили память земляков, которые в разных войнах защитили свое Отечество.

На торжественной церемонии присутствовали председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов, мэр Благовещенска Валентина Калита, начальник ДВОКУ Владимир Грызлов, представители подразделений Благовещеского гарнизона.

Заместитель начальника ДВОКУ по работе с личным составом Федор Бурков рассказал, что от военного училища на построении присутствовали две «коробки» - 72 офицера, а также рота почетного караула. Присутствовали также представители иностранных военнослужащих. Старшие национальных групп также возложили цветы к памаятнику воинов-амурцев.

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#военные #память

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Комментарии
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  • fb_Амелия Ванс

    fb_Амелия Ванс
    43 минуты назад

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