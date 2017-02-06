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23февраля
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Сегодня, 16:15 1

В Благовещенске 24 февраля простятся с погибшим на Донбассе Александром Круогла

В Благовещенске 24 февраля простятся с погибшим на Донбассе Александром Круогла

В пятницу, 24 февраля, в Благовещенске пройдет прощание с Александром Круогла, который в феврале 2017 года погиб на Донбассе. Церемония пройдет в морге при областной клинической больнице с 9:00 до 9:30.

Похороны Александра пройдут в селе Марково Благовещенского района. Для желающих будет организован автобус. Марково находится в пограничной зоне, но желающих проститься с погибшим пропустят.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 13 февраля на Донбассе погиб уроженец Приамурья Александр Круогла. Александр – студент благовещенского вуза, сам родом из села Марково. На Донбасс поехал в прошлом году. Стало известно, что 16 февраля амурчанин собирался жениться.

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#происшествия

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Комментарии
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  • fb_Амелия Ванс

    fb_Амелия Ванс
    43 минуты назад

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