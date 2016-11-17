В Благовещенске попытались ограбить ломбард с помощью молотка (видео)

Вечером в среду, 22 февраля, в Благовещенске была сделана неудачная попытка ограбить ломбард. Мужчина не смог разбить молотком стекло, отделявшее его от богатств, и поспешно сбежал. Теперь его разыскивает полиция.

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что в темное время суток в помещение ломбарда вошел молодой человек в капюшоне с закрытым лицом. Выхватив молоток, он нанес три быстрых удара по стеклу, за которым были сотрудники ломбарда. Потом он уже собрался бежать, но для верности решил нанести четвертый удар. Однако, бронестекло выдержало и это.

После чего неудавшийся грабитель поспешно убежал.

В полиции Благовещенска подтвердили, что происшествие имело место быть. Мужчина ворвался в помещение ломбарда по улице Василенко, 11, примерно в 19:40. Владелец ломбарда подал заявление в полицию, сейчас ведется проверка.

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