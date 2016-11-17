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23февраля
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В Благовещенске попытались ограбить ломбард с помощью молотка (видео)

В Благовещенске попытались ограбить ломбард с помощью молотка (видео)

Вечером в среду, 22 февраля, в Благовещенске была сделана неудачная попытка ограбить ломбард. Мужчина не смог разбить молотком стекло, отделявшее его от богатств, и поспешно сбежал. Теперь его разыскивает полиция.

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что в темное время суток в помещение ломбарда вошел молодой человек в капюшоне с закрытым лицом. Выхватив молоток, он нанес три быстрых удара по стеклу, за которым были сотрудники ломбарда. Потом он уже собрался бежать, но для верности решил нанести четвертый удар. Однако, бронестекло выдержало и это.

После чего неудавшийся грабитель поспешно убежал.

В полиции Благовещенска подтвердили, что происшествие имело место быть. Мужчина ворвался в помещение ломбарда по улице Василенко, 11, примерно в 19:40. Владелец ломбарда подал заявление в полицию, сейчас ведется проверка.

Просмотров всего: 699

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Не заработать, не украсть, одним словом дебил.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Может он за супер кувалдой побежал, да не нашёл?! Такой не проспится...

  • fb_Амелия Ванс

    fb_Амелия Ванс
    43 минуты назад

    А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://ph.dog/8xkk

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