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Чистая прибыль «Роснефти» в IV квартале 2016 года увеличилась вдвое

Чистая прибыль «Роснефти» в IV квартале 2016 года увеличилась вдвое
Фото: MIGnews

«Роснефть» опубликовала финансовые результаты за IV квартал и 12 месяцев 2016 года. В последние три месяца прошлого года зафиксирована положительная динамика чистой прибыли, прирост на 100 % в рублевом и на 100 % в долларом исчислении, сообщает «Российская газета».

Такой результат в значительной степени обусловлен ростом операционной прибыли, а также улучшением условий на рынке.

Зафиксировано «сохранение положительного свободного денежного потока в течение 19 кварталов подряд даже на фоне наихудшей среднегодовой рублевой стоимости нефти за последние 5 лет», – говорится в официальном сообщении.

Председатель правления НК «Роснефть» Игорь Сечин, комментируя результаты IV квартала прошлого года, обратил внимание на такие моменты, как, например, вхождение в состав ее акционеров одного из крупнейших международных инвестиционных фондов Qatar Investment Authority и крупнейшего мирового нефтетрейдера Glencore, а также приобретение контроля над «Башнефтью».

«Компания продолжает работу по эффективной интеграции новых активов. Только по итогам 2017 года мы ожидаем реализацию синергии в объеме порядка 40 миллиардов рублей», – обозначил планы глава компании.

Просмотров всего: 182

#экономика #энергетика

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    2 часа назад

    Кто бы сомневался после сговора с ОПЕК. Только внутри страны цены не падают...

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    вот радость то для нас какая! Только вот нам что с того?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Вам талоны на продукты и бодрячка прицепом на откорм.

  • Аксюта

    Аксюта
    52 минуты назад

    Мы за НИХ рады...

  • fb_Амелия Ванс

    fb_Амелия Ванс
    43 минуты назад

    А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://ph.dog/8xkk

  • Бред-28

    Бред-28
    35 минут назад

    У Сечина отвратительная, криминальная физиономия....Проныра и стервятник...Впрочем, Миллер такое же убогое существо...Все, все они птенцы гнезда чубайса. Жаль, Владимир Владимирович ничего об их зарплатах не знает....

  • ay

    ay
    25 минут назад

    Владимир Владимирович не знает?! Вот эта паварот!

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    22 минуты назад



    Чистая прибыль «Роснефти» в IV квартале 2016 года увеличилась вдвое



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