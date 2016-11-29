Чистая прибыль «Роснефти» в IV квартале 2016 года увеличилась вдвое

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«Роснефть» опубликовала финансовые результаты за IV квартал и 12 месяцев 2016 года. В последние три месяца прошлого года зафиксирована положительная динамика чистой прибыли, прирост на 100 % в рублевом и на 100 % в долларом исчислении, сообщает «Российская газета».

Такой результат в значительной степени обусловлен ростом операционной прибыли, а также улучшением условий на рынке.

Зафиксировано «сохранение положительного свободного денежного потока в течение 19 кварталов подряд даже на фоне наихудшей среднегодовой рублевой стоимости нефти за последние 5 лет», – говорится в официальном сообщении.

Председатель правления НК «Роснефть» Игорь Сечин, комментируя результаты IV квартала прошлого года, обратил внимание на такие моменты, как, например, вхождение в состав ее акционеров одного из крупнейших международных инвестиционных фондов Qatar Investment Authority и крупнейшего мирового нефтетрейдера Glencore, а также приобретение контроля над «Башнефтью».

«Компания продолжает работу по эффективной интеграции новых активов. Только по итогам 2017 года мы ожидаем реализацию синергии в объеме порядка 40 миллиардов рублей», – обозначил планы глава компании.

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#экономика #энергетика

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