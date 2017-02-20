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23февраля
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Два Белогорска второй раз договариваются о сотрудничестве

Два Белогорска второй раз договариваются о сотрудничестве
Фото: postroim-fundament.ru

Глава амурского города Белогорск Станислав Мелюков и глава города Белогорск Республики Крым Станислав Крыжановский обсудили перспективы сотрудничества. Накануне руководители одноименных городов пообщались по телефону. Это уже вторая попытка установить дружеские отношения между городами-тезками.

«Белогорск уже рассматривал возможность установления дружественных и, возможно, побратимских связей между нашими городами, - сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков. – В марте 2014 года в крымский город направлялось предложение о налаживании экономического и культурного сотрудничества. Однако, тогда в предыдущей администрации крымского муниципалитета отклика оно не нашло. Со сменой руководства появилось новое понимание перспектив сотрудничества. Об этом и поговорили со Станиславом Ивановичем. Благодарен ему за телефонный звонок. В ближайшей перспективе определим конкретные мероприятия двустороннего сотрудничества. Возможно, делегация крымского Белогорска приедет на День города амурского Белогорска 12 июня. Сейчас вопрос будем прорабатывать".

Город Белогорск в Республике Крым это административный центр Белогорского района. Он расположен в 42 километрах к востоку от столицы Крыма - Симферополя. Численность населения - 16,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #жизнь

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