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23февраля
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Сегодня, 13:58 0

В Ивановке рано утром загорелась пилорама

В Ивановке рано утром загорелась пилорама
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Утром в четверг, 23 февраля, в селе Ивановка Ивановского района возник пожар на пилораме. К месту возгорания выехали силы ПЧ-31 Амурского центра ГЗ и ПБ в составе одной автоцистерны, одной водовозки и шести человек личного состава.

Когда пожарные прибыли на место происшествия двухэтажное здание административно-бытового корпуса и пристройка горели открытым пламенем.На локализацию пожара ушло две минуты. Еще через 20 минут было ликвидировано открытое горение.

Погибших и пострадавших нет. Причина, виновник пожара и нанесённый ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия

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