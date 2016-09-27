В Ивановке рано утром загорелась пилорама

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Утром в четверг, 23 февраля, в селе Ивановка Ивановского района возник пожар на пилораме. К месту возгорания выехали силы ПЧ-31 Амурского центра ГЗ и ПБ в составе одной автоцистерны, одной водовозки и шести человек личного состава.

Когда пожарные прибыли на место происшествия двухэтажное здание административно-бытового корпуса и пристройка горели открытым пламенем.На локализацию пожара ушло две минуты. Еще через 20 минут было ликвидировано открытое горение.

Погибших и пострадавших нет. Причина, виновник пожара и нанесённый ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 56

#пожары #происшествия

распечатать