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23февраля
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В ДВОКУ мемориал своим ходом заехал на пьедестал

В ДВОКУ мемориал своим ходом заехал на пьедестал

В четверг, 23 февраля, курсанты и офицеры ДВОКУ в торжественной обстановке отметили День защитника Отечества. В 9 часов утра прошло построение личного состава училища, на котором были зачитаны поздравления от министра обороны, госдумы и многие другие. А затем на специальный пьедестал установили танк Т-55. Боевая машина заехала на постамент своим ходом.

«Нам передали только один корпус от танка, совершенно без внутренностей, - рассказал заместитель начальника ДВОКУ по работе с личным составом Федор Бурков. – За четыре месяца военнослужащие батальона обеспечения учебного процесса полностью восстановили танк. И сегодня во время торжественного построения Т-55 своим ходом поднялся на пьедестал. Тем самым завершив формирование мемориального комплекса возле памятника Рокоссовскому».

Теперь рядом с памятником Маршалу Советского Союза Рокоссовкскому стоит восемь единиц боевой техники: БМП, БТР, МТЛБ, ПТС и другие. Танк Т-55 завершил формирование композиции мемориала.

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#военные #память #праздники

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