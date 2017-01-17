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Сегодня, 13:21 5

Певица Лолита уже приехала в Благовещенск и побывала в Хэйхэ

Певица Лолита уже приехала в Благовещенск и побывала в Хэйхэ
Фото: www.instagram.com

Певица Лолита завершает дальневосточный тур в Благовещенске. Она уже выступила в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске и Биробиджане, а в четверг вечером, 23 февраля, дает концерт в Общественно-культурном центре. Певица уже приехала в столицу Приамурья и побывала в Хэйхэ.

Судя по публикациям в Instagram в китайском городе Лолиту больше всего поразили уличные торговцы фруктами и памятник Пушкину с накинутым белым плащом.

Также певица сообщила, что искала своей дочке Еве дубленку в Китае, но не нашла. Зато нашла ее в Благовещенске, в одном из местных магазинов.

Подробнее о приезде Лолиты в Благовещенск и поездке в Китай можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 383

#Китай #концерты

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Комментарии
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  • Бриз

    Бриз
    51 минута назад

    С голыми, жирными ногами, на Титанике?

  • vertex

    vertex
    43 минуты назад

    Кто - то, из местных россейских ушлых помогаек заработал на Лолипопе и дубленке.

    В Китае не нашла

  • ay

    ay
    41 минута назад

    Приехала в ХэХэ и побывала в Благе. Не?

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    31 минута назад

    Ах, если бы Набоков знал, что в российском шоу-бизнесе толстую пятидесятилетнюю тётку будут звать Лолита!

  • Ксаныч

    Ксаныч
    27 минут назад

    Ну и флаг ей в руки.Тоже мне авторитет.

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