Певица Лолита уже приехала в Благовещенск и побывала в Хэйхэ

Фото: www.instagram.com

Певица Лолита завершает дальневосточный тур в Благовещенске. Она уже выступила в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске и Биробиджане, а в четверг вечером, 23 февраля, дает концерт в Общественно-культурном центре. Певица уже приехала в столицу Приамурья и побывала в Хэйхэ.

Судя по публикациям в Instagram в китайском городе Лолиту больше всего поразили уличные торговцы фруктами и памятник Пушкину с накинутым белым плащом.

Также певица сообщила, что искала своей дочке Еве дубленку в Китае, но не нашла. Зато нашла ее в Благовещенске, в одном из местных магазинов.

Подробнее о приезде Лолиты в Благовещенск и поездке в Китай можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 383

#Китай #концерты

распечатать