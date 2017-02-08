Опубликован график работы всех медучреждений Приамурья в праздничные дни

В праздничные дни некоторые медицинские учреждения Амурской области будут работать по особому графику. Круглосуточно будут работать стационары областной, областной детской, областной инфекционной, областной психиатрических больниц, областных онкологических и противотуберкулезных диспансеров.

Первая городская поликлиника по адресу улица Калинина, 82 будет работать ограниченно. 23 февраля с 8:00 до 14:00 будет принимать дежурный врач-терапевт. 24 февраля с 8:00 до 14:00 – дежурный врач-терапевт и неотложная медицинская помощь. 25 февраля с 8:00 до 14:00 –неотложная медицинская помощь. 26 февраля в поликлинике будет выходной день.

Поликлиника № 2 не работает 23 февраля; поликлиника № 3 – 26 февраля; поликлиника № 4 – 23 и 26 февраля.

Станция скорой помощи будет работать все выходные дни круглосуточно.

Полностью график работы всех медучреждений нетолько Благовещенска, но и всей Амурской области можно просмотреть на сайте областного министерства здравоохранения - http://amurzdrav.ru

Просмотров всего: 188

#здоровье #праздники #работа

распечатать