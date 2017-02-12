Впервые с 2014 года у россиян зафиксировали рост реальных доходов

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У россиян впервые с октября 2014 года увеличились реальные располагаемые доходы. В Росстате рост этого показателя связывают с единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей. Реальные располагаемые доходы россиян (скорректированная на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении после обязательных платежей) в январе 2017 года увеличились на 8,1 %, сообщает РБК.

Прирост реальных доходов россиян официальная статистика зафиксировала после 26 месяцев падения, в последний раз перед этим увеличение отмечалось в октябре 2014 года (плюс 1,9 %). После этого реальные доходы россиян только падали, а в августе 2016 года темпы их сокращения достигли максимума более чем за семь лет (минус 8,5 %).

В целом по итогам 2016 года доходы россиян сократились на 5,9 %, почти вдвое, превысив сокращение 2015 года (минус 3,2 %) и более чем в восемь раз результат 2014 года (минус 0,7 %).

Зафиксированное в первом месяце 2017 года увеличение реальных доходов россиян в Росстате связали с выплатой пенсионерам «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсий в 2016 году в размере пяти тысяч рублей.

Благодаря выплате пенсионерам номинальный размер доходов среднего россиянина в январе 2017 года вырос по сравнению с первым месяцем предыдущего года сразу на 12,5 %, составив 24 225 рублей.

В то же время номинальный размер средней в России зарплаты в январе 2017 года увеличился на 8,3 % (до 35 650 рублей). Реальная зарплата среднего россиянина, отражающая покупательную способность полученных работником денег, при этом увеличилась лишь на 3,1 %.

Согласно данным Росстата, в январе–сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 миллиона россиян, или 13,9 % населения страны. Однако вице-премьер Ольга Голодец в середине декабря 2016 года предупредила, что бедных в России гораздо больше.

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#цены #экономика

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