Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:34 11

Впервые с 2014 года у россиян зафиксировали рост реальных доходов

Впервые с 2014 года у россиян зафиксировали рост реальных доходов
Фото: lenta.ru

У россиян впервые с октября 2014 года увеличились реальные располагаемые доходы. В Росстате рост этого показателя связывают с единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей. Реальные располагаемые доходы россиян (скорректированная на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении после обязательных платежей) в январе 2017 года увеличились на 8,1 %, сообщает РБК.

Прирост реальных доходов россиян официальная статистика зафиксировала после 26 месяцев падения, в последний раз перед этим увеличение отмечалось в октябре 2014 года (плюс 1,9 %). После этого реальные доходы россиян только падали, а в августе 2016 года темпы их сокращения достигли максимума более чем за семь лет (минус 8,5 %).

В целом по итогам 2016 года доходы россиян сократились на 5,9 %, почти вдвое, превысив сокращение 2015 года (минус 3,2 %) и более чем в восемь раз результат 2014 года (минус 0,7 %).

Зафиксированное в первом месяце 2017 года увеличение реальных доходов россиян в Росстате связали с выплатой пенсионерам «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсий в 2016 году в размере пяти тысяч рублей.

Благодаря выплате пенсионерам номинальный размер доходов среднего россиянина в январе 2017 года вырос по сравнению с первым месяцем предыдущего года сразу на 12,5 %, составив 24 225 рублей.

В то же время номинальный размер средней в России зарплаты в январе 2017 года увеличился на 8,3 % (до 35 650 рублей). Реальная зарплата среднего россиянина, отражающая покупательную способность полученных работником денег, при этом увеличилась лишь на 3,1 %.

Согласно данным Росстата, в январе–сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 миллиона россиян, или 13,9 % населения страны. Однако вице-премьер Ольга Голодец в середине декабря 2016 года предупредила, что бедных в России гораздо больше.

Просмотров всего: 354

#цены #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Не поймешь, два дня назад, АИ писали, что доходы упали, мы беднеем, сейчас уже рост доходов.. как относится к таким новостям?

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Только эти россияне живут в Лондоне, Вашингтоне, Калифорнии.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Росстат шестерки путинские.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Реальный рост только у правильных ровных пацанов россяинов.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Морской человек

    Только эти россияне живут в Лондоне, Вашингтоне, Калифорнии.



    Деньги без паруса.

    О судьбе российской офшорной флотилии.

    https://lenta.ru/columns/2017/02/22/yacht_storm/

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Че за бред! К выборам-2018 готовитесь?

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    То одно пишут, то другое! В СМИ видимо как и у народа.. сколько людей, столько и мнений

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Прям радостно за россиян.

  • виталя1979

    виталя1979
    38 минут назад

    Ну так вы же сами даёте жизнь таким издательствам, реагируя на эти публикации, которыми они, зная человеческую сущность, замаливать в свои "сети"

  • виталя1979

    виталя1979
    36 минут назад

    Заманивают... Рецепт то прост - создать статью ниочем, озаглавить "кричащим" названием, желательно контрастирующим или "на злобу дня" нашей жизни и все - дело сделано.

  • Дональд Трамп

    Дональд Трамп
    25 минут назад

    Россияне меня спрашивают, когда я сниму санкции. Мой ответ: "Как только вы снимете последние штаны!"

  • Гагусик

    Гагусик
    9 минут назад

    С чего это, если размер зарплаты и цены на прежнем уровне?!

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Минтруд предлагает регионам устанавливать МРОТ в индивидуальном порядке
Экономика 18

У Амурского НПЗ появился еще один противник
Экономика 5

СМИ: В России хотят ограничить расчеты наличными
Экономика 10

Амурская область получит 887 миллионов рублей на замещение коммерческого долга