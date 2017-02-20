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Юные патриоты Михайловского района прошли на лыжах вдоль госграницы

Юные патриоты Михайловского района прошли на лыжах вдоль госграницы

42 представителя от шести военно-патриотических клубов Михайловского района прошли на лыжах по участку государственной границы. Пятый по счёту традиционный лыжный переход «Граница–2017» провели в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы и посвятили 75-летию битвы за Москву.

Лыжный переход проводится для формирования в сознании жителей приграничья чувства сопричастности к охране границы. Представители от каждого клуба – 6-10 человек – во взаимодействии с пограничниками передвигались по определенным участкам в пять-шесть километров с проверкой снежного покрова. После прохождения своего участка командиры групп докладывали офицерам-пограничникам о результатах проверки и передавали вымпел-эстафету следующему клубу. В районном центре и в селах Чесноково и Калинино были проведены митинги с участием школьников и взрослого населения. Всего в лыжном переходе приняло участие 42 человека, а в митингах – более 150 человек.

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#память #спорт

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