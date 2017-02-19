В поселке Прогресс жилой дом загорелся снаружи

Фото: v-kurse.ru

Вечером в среду, 22 февраля, в поселке Прогресс загорелся двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре по улице Ленинградской поступило в 22:25. К месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 13 в составе четырёх человек и одной единицы техники.

Через четыре минуты сотрудниками МЧС было ликвидировано открытое горение.

Дом горел снаружи. В результате пожара огнем повреждена стена дома снаружи на площади двух квадратных метров. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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