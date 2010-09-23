Скончался известный артист Алексей Петренко

В среду, 22 февраля, в возрасте 78 лет скончался народный артист России Алексей Петренко скончался в возрасте 78 лет, сообщает «Газета.ру». Артист неоднократно бывал в Амурской области, участвовал в фестивале «Амурская осень». В 2010 году он был гостем программы «Простые вопросы».

«22 февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко… Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам»,— говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил Харьковский театральный институт (курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко). C 1977 — актер Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1978 — МХАТа, в 1982—1986 работал с Анатолием Васильевым (спектакль «Серсо»), в 1991—1992 — в театре «Школа современной пьесы». С 1991 года — штатный актер Киностудии имени Горького.

Он снялся почти в ста фильмах. Среди них: «Женитьба», «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил», «Агония», «Утомленные солнцем», «Похороните меня за плинтусом».

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