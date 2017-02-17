В Благовещенске машина на большой скорости врезалась в дерево

В среду 22 февраля в Благовещенске автомобиль «Веросса» врезался в дерево. Авария произошла в районе 22:00 на улице Калинина. Водитель выбирался из покореженной машины через заднее стекло.

Как сообщает с места происшествия корреспондент ИА «Сканер», «Веросса» ехала по улице Калинина от Пролетарской до Тенистой. Со слов очевидцев, скорость у автомобиля была очень высокой. Водитель принялся обгонять впереди идущее авто и выехал на полосу встречного движения. Это при том, что улица Калинина имеет по две полосы движения в обе стороны. При обгоне автомобиль начало заносить, и он на большой скорости врезался сначала в одно дерево, потом в другое.

Водитель самостоятельно выбрался из машины через заднее стекло. Пассажиров в авто не было. Врачи подъехавшей скорой помощи занялись осмотром мужчины. По предварительной информации, у него признаки алкогольного опьянения.

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#ДТП

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