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Военные Приамурья отпраздновали профессиональный праздник в театре (фото)

Военные Приамурья отпраздновали профессиональный праздник в театре (фото)

Около 200 военных, сотрудников силовых структур приняли участие в торжественном мероприятии «Во славу Отечества!», посвященном Дню защитника Отечества. Губернатор Амурской области вручил грамоты комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Анатолию Сафронову, Александру Шершневу, Владиславу Канищеву.

«В этот день мы чествуем тех, кто выбрал для себя трудную и ответственную долю – беречь безопасность нашей Родины. Нынешнее поколение защитников мужественно и стойко несет нелегкую, но почетную военную службу. На территории Приамурья базируются соединения и воинские части 35-й Армии, дальней авиации, погранвойска ФСБ России. В нашей области уделяется особое внимание подготовке офицерских кадров - причем с самого юного возраста. У нас действуют Амурский кадетский корпус и казачий колледж. Наше легендарное ДВОКУ, овеянное славой своих выпускников, позавчера отметило 77-летие! За эти годы училище подготовило тысячи блестящих военных специалистов. Поздравляю вас с наступающим праздником. И конечно, хочу передать самые тёплые поздравления вашим родным и близким – тем, кто вас всегда ждёт дома», – сказал Александр Козлов.

Также руководитель области вручил Благодарственные письма губернатора области Игорю Агафонову, Сергею Остапенко, Самвелу Баласаняну, Константину Ушаков, Алексею Семутину, Юрию Крутько, Олегу Волову, Виктору Барздуну.

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#военные #концерты #праздники

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 минуты назад

    Гусары! Молчать! :)

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