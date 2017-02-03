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Артист Роберт Салахов едет работать в Крым, в театр Черноморского флота

Артист Роберт Салахов едет работать в Крым, в театр Черноморского флота

Заслуженный артист Роберт Салахов уезжает из Благовещенска в Севастополь. Ранее Амур.инфо сообщало, что известный артист покидает Амурский драматический театр, где проработал 22 года и вместе с семьей переезжает на запад России, но неизвестно: куда именно. Теперь Роберт Илгизович пояснил, что получил приглашение играть в театре Черноморского флота, сообщает радиостанция «Эхо Москвы в Благовещенске».

«Я всегда мечтал жить возле моря. Я родился на Сахалине, учился во Владивостоке, – пояснил свое решение Роберт Салахов. – И вот Севастополь стал российским, и меня пригласили туда».

Он добавил, что решение нельзя назвать стопроцентным, ему еще предстоит пройти собеседование. На принятие решения повлиял и климат, что очень важно для здоровья, и возможности для развития детей.

«Но это и довольно-таки интересный театр. В прошлом году он завоевал бронзового «Витязя» – одну из театральных премий России. Он ежегодно гастролирует в театре Российской армии. У театра хороший классический репертуар: и Чехов и Гоголь», – добавил артист.

Перед отъездом, признался Роберт Салахов, он испытывает двоякие чувства. «Все-таки, много лет отдал и театру и Амурской области. Сейчас прощаюсь с друзьями, со зрителями», – добавил он.

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#жизнь #культура

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Комментарии
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  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад

    Успехов вам, артист, на новом месте. Интересных ролей, благодарных зрителей.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Роберт, успехов Вам на новом порище!.. Фотокарточки не забывайте делать, открытки с Крымскими видами!.. Удачи!

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    значит уже не зря Крым вернулся в Россию! Спасибо сами знаете кому. :)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    удален

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