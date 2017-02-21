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Железнодорожные поселки Тындинского района могут остаться без магазинов

Железнодорожные поселки Тындинского района могут остаться без магазинов

Депутат Законодательного собрания Амурской области Федор Сидоров рассказал своим коллегам о закрытии торговой сети Тындинского торгово-производственного объединения ОАО «ТЖК». С голоса в повестку заседания включили и рассмотрели обращение заксобрания к президенту ОАО «РЖД» Белозерову с просьбой разобраться в этой ситуации.

ТЖК на протяжении многих десятилетий обеспечивало продуктами питания, в частности, хлебом, а также промышленными товарами северные территории Амурской области. Уже с апреля 2017 года под закрытие попадают объекты торговли в поселках Аносовский, Хорогочи, Ларба, Лопча, Чильчи и Беленький. В связи с отсутствием регулярного автобусного сообщения жители Тындинского района не смогут постоянно выезжать за товарами в город Тынду. Железнодорожные грузоперевозки с достаточно высокой стоимостью проезда могут значительно повлиять на стоимости продуктов питания. «Без участия железной дороги проблему не решить», – отметил депутат Федор Сидоров.

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#заксобрание #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • 55

    55
    2 часа назад

    Все тип-топ, бодрячком! Теперь едросне думать, а умки та нет(

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    А зачем нам магазины? Денег всё равно нет. Но мы держимся.

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