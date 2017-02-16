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22февраля
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Запреты на торговлю алкоголем с пива распространятся на сидр, медовуху и пуаре

Запреты на торговлю алкоголем с пива распространятся на сидр, медовуху и пуаре
Фото: www.zsamur.ru

Новые алкогольные напитки могут попасть в черный список: сидр, медовуху и пуарэ тоже могут запретить продавать в торговых точках, расположенных в жилых домах. Пока такой запрет распространяется на пиво. Депутаты областного заксобрания в первом чтении обсудили новые изменения в антиалкогольный закон.

Народные избранники рассмотрели поправки в областной закон о некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Амурской области. Они предлагают расширить перечень продукции, запрещенной для розничной продажи в розлив в торговых объектах и организациях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах и общежитиях, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к ним. Теперь помимо разливного пива в перечень планируется включить сидр, медовуху, пуарэ.

Просмотров всего: 327

#заксобрание #областная власть #торговля

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад

    Может, в анонсе новости заменить мудовуху на медовуху?

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    А мудовуху, значит, купить всё же будет можно?

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад

    Ну можно и не менять, будет новый напиток для мудаков

  • 55

    55
    2 часа назад

    Вот дебилы. Едросня очнись, что творишь. Неужели думаешь, что от твоей бумажки травться алкоголем меньше станут. Дуралеи. Может думать начать надо?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Опять нашлись те, кто против ограничений...

    За-то до этого крики были, как же плохо,сферу не контролируют

  • Небо души

    Небо души
    2 часа назад

    На сидр говоришь

    правильно

    это все на что ты способен

    на сидрп

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Старший в классе

    Опять нашлись те, кто против ограничений... За-то до этого крики были, как же плохо,сферу не контролируют



    Горбачёв тоже запрещал.

    И чем это закончилось?

    Не учит власть и её прихлебатели историю.

  • Небо души

    Небо души
    2 часа назад

    Старший в классе

    Опять нашлись те, кто против ограничений... За-то до этого крики были, как же плохо,сферу не контролируют



    Да для вас все беда-печаль

    все ноете и жалуетесь

    плачу

  • Небо души

    Небо души
    2 часа назад

    Пидорской жизни не позавидуешь

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