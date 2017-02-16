Запреты на торговлю алкоголем с пива распространятся на сидр, медовуху и пуаре

Фото: www.zsamur.ru

Новые алкогольные напитки могут попасть в черный список: сидр, медовуху и пуарэ тоже могут запретить продавать в торговых точках, расположенных в жилых домах. Пока такой запрет распространяется на пиво. Депутаты областного заксобрания в первом чтении обсудили новые изменения в антиалкогольный закон.

Народные избранники рассмотрели поправки в областной закон о некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Амурской области. Они предлагают расширить перечень продукции, запрещенной для розничной продажи в розлив в торговых объектах и организациях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах и общежитиях, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к ним. Теперь помимо разливного пива в перечень планируется включить сидр, медовуху, пуарэ.

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#заксобрание #областная власть #торговля

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