Депутаты заксобрания вновь обсудили введение дополнительных часов тишины

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В среду, 22 февраля, в Благовещенске прошло очередное заседание Законодательного собрания Амурской области. На нем состоялось второе чтение законопроекта о часах тишины. Согласно этому документу тишина и покой амурчан в жилых домах должны обеспечиваться не только по утрам и вечерам, но и с 13 до 15 часов.

Законопроект призван обеспечить спокойствие амурчан в часы отдыха или в праздники. В нем приводится классификация нарушений. В разряд нарушителей общественной тишины включены, например, владельцы автомобилей, не принявшие меры по отключению звуковой охранной сигнализации. Если работа этой сигнализации повлекла нарушение тишины и спокойствия с 22 часов до 7 часов в будние дни или с 22 часов до 9 часов – в выходные дни и праздники.

Кроме того, законодатели дополнили временные интервалы, в течение которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан в жилых помещениях, часами обеденного перерыва – с 13:00 до 15:00, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

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#заксобрание #областная власть

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