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22февраля
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Депутаты заксобрания вновь обсудили введение дополнительных часов тишины

Депутаты заксобрания вновь обсудили введение дополнительных часов тишины
Фото: www.zsamur.ru

В среду, 22 февраля, в Благовещенске прошло очередное заседание Законодательного собрания Амурской области. На нем состоялось второе чтение законопроекта о часах тишины. Согласно этому документу тишина и покой амурчан в жилых домах должны обеспечиваться не только по утрам и вечерам, но и с 13 до 15 часов.

Законопроект призван обеспечить спокойствие амурчан в часы отдыха или в праздники. В нем приводится классификация нарушений. В разряд нарушителей общественной тишины включены, например, владельцы автомобилей, не принявшие меры по отключению звуковой охранной сигнализации. Если работа этой сигнализации повлекла нарушение тишины и спокойствия с 22 часов до 7 часов в будние дни или с 22 часов до 9 часов – в выходные дни и праздники.

Кроме того, законодатели дополнили временные интервалы, в течение которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан в жилых помещениях, часами обеденного перерыва – с 13:00 до 15:00, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

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#заксобрание #областная власть

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Комментарии
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  • 55

    55
    3 часа назад

    Как и ранее писал, едросня настолько долека от народа... Но хуже их тупоголовие. Нашли главную проблему, оказывается обеденный перерыв. Далее, что едросня выкинит... Очередной раз с ужасом думаю. Но одну пакость точно ожидаю, это налог от кадастровой стоимости.

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    55, это вы далеки от народа. И живете скорее всего в частном доме, и рядом нет уродов соседей, долбящих перфоратором с утра до ночи без выходных. Маленьким детям и пожилим хоть два часа дадут на отдых!

  • maxcom

    maxcom
    3 часа назад

    Kats

    уродов соседей

    маленьким детям



    Благодаря "часам тишины" жители многоквартирных домов получат хотя бы два часа отдыха, ибо достали дети уродов соседей, орущие с утра до ночи без выходных.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    В обеденное время самое то!.. Ибо ДЕТИ спят. Я строителям, на своих объектах рекомендую обойти соседей на предмет выявления меленьких детей, а вообще, воздержаться от долблений с 12:00 до 15:00

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    maxcom
    Kats

    уродов соседей

    маленьким детям



    Благодаря "часам тишины" жители многоквартирных домов получат хотя бы два часа отдыха, ибо достали дети уродов соседей, орущие с утра до ночи без выходных.


    Пожилые вас тоже достали? Тоже орут?

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