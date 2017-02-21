Священник и фотограф пекли блины и вспоминали военное прошлое

В преддверии Дня защитника Отечества и Масленицы известные амурские представители сильного пола решили испечь блины. На эксперимент согласились фотограф Олег Семенец и священник Святослав Шевченко. Они показали, как делают главный символ Масленицы и рассказали о своем военном прошлом.

Олег Семенец пек блины впервые в жизни. Чаще всего на кухне их готовит жена известного спортсмена и фотографа.

«Если бы не ваша съемочная группа, я бы никогда не решился напечь блинов. Ну, теоретически-то я представляю – надо ровным слоем. Поехали, вот тот исторический момент. Потом жена как-то машет сковородой… вот так вот», – описывает свои действия Олег Семенец.

С первой задачей Олег Семенец справился легко. Куда сложнее оказалось переворачивать блины. Тем более, если в руках китайские палочки.

«Ну, я вот сейчас его подщипну. Не получилось у меня. Сейчас. Просто тут нужна спецподготовка. Он еще недостаточно готов. А почему палочками? А чём ещё?», – удивляется кулинар.

В конце-концов, у него это получилось.

«Аааааа. Опа! Есть! Я смог перевернуть. Я еще не знаю что получится, но перевернуть я смог», – радуется Олег Семенец.

Первый блин, вопреки известной поговорке, вышел не комом. Новоиспеченный кулинар сразу же снял пробу: «Ну, хрустит, как чипсы. А блин такой и должен быть».

«Вы улавливаете, как я быстро осваиваю технологию! Смотрите, как я верчу. Ой, смотрите, какой он красивый!», – радуется Олег Семенец

Известный режиссер, фотограф и спортсмен в прошлом – военный. В 1991 году он закончил ДВОКУ. Потом нес службу в другой стране – и однажды оказался перед судом офицерской чести за невыполнение приказа.

«Приказ, который мне отдал командир, был в моем понимании бестолковый. Он ставил под угрозу мой личный состав. Туда же прибыл командир полка – мой преподаватель с кафедры тактики. Суд закончился тем, что он сказал: дайте ему восемь дней отпуска, я его забираю в разведку», – вспоминает Олег Семенец.

Военную службу он бросил не по своему желанию – его комиссовали из-за травмы.

«Я не научился снимать блины. Жена сказала: жарить на восьмерке, я боюсь не выполнить ее приказ. Одно дело – приказ командира, другое – командира на кухне», – подвел итоги своей работы известный спортсмен.

В доме священника Святослава Шевченко на кухне тоже командует жена. Хотя, сам Святослав на ты с блинами с 14 лет. У него в семье пекут и блины, и оладьи, и вафли. Несмотря на то, что изначально праздник Масленицы пришел из язычества, священник Святослав традиции поддерживает. Правда, перед тем как засучить рукава, читает молитву. Это уже традиция православная.

«Масленица – дни весеннего равноденствия, солнцестояния. Церковь приготовила этот период для подготовки к посту. То есть другое название масленичной недели – мясопост. То есть, можно есть яйца, рыбу, но мясо нельзя», – пояснил священник.

А вот 23 февраля для священника действительно праздник. Он с детства мечтал стать пограничником. И мечта сбылась, когда пошел в армию.

«Армия для меня была настоящей школой жизни. Я там освоил несколько профессий, в том числе и штукатура-маляра», – вспоминает священник.

За разговорами о службе отец Святослав допек блины. Они, кстати, пришлись ему по вкусу.

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