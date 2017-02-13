Белогорские власти будут рассказывать о жизни города через «Одноклассники» и Instagram

В Белогорске набирает обороты проект «Открытый муниципалитет». На официальном сайте администрации города уже создан одноименный спецраздел. Представители сфер ЖКХ, образования, культуры, спорта, общественные объединения, социальные и бизнес-структуры, органы власти через социальные сети будут рассказывать о том, чем живет город.

«В век цифровизации – это одно из неизбежных условий обеспечения открытости и доступности власти, – говорит глава города Станислав Мелюков. – Официальные сайты, виртуальные приемные, гос- и муниципальные услуги онлайн стали уже абсолютно привычным явлением. В 2017 году решились на эксперимент. Связан он с очень специфической средой – социальными сетями. Если честно, то опасения начинать проект были. Организм соцмедиа очень живой, молниеносно меняющийся и непредсказуемый и, прямо скажем, слабоуправляемый. Несмотря на это, решение мной принято. Аргумент один – аудитория соцсетей стремительно растет, люди все больше проводят времени именно здесь. Если муниципалитет в скором времени не станет частью этого явления, то принимать, в том числе, и управленческие решения будет все сложнее. Ведь по большому счету, при всей своей, на первый взгляд, легковесности, соцсети – отражение настроения социума, реакция на те или иные события. Для администрации Белогорска эта реакция важна. Причем на всех направлениях жизнеобеспечения муниципалитета».

Реализация проекта «Открытый муниципалитет» пройдет в несколько этапов. Первый уже завершен. На основе социологических исследований определены две площадки для реализации проекта: «Одноклассники» и «Инстаграм». В противоположность общероссийским данным дальневосточники, включая белогорцев, приоритет отдают пока именно им. В этих соцсетях созданы первые 70 аккаунтов. Сейчас происходит наполнение их контентом.

«Специально обученных людей для наполнения соцсетей содержанием о Белогорске в рамках проекта "Открытый муниципалитет" нет, – говорит руководитель пресс-службы главы Белогорска Марина Зингер. – Во многом действуем интуитивно. Но тем процесс и интересен. Есть общая цель, поставленная главой города, есть задачи и вектор. Остальное – общественный эксклюзив, интерактивность и мгновенность. Бывает, что и сами узнаем об интересных событиях в той или иной школе, детском саду, стадионе, библиотеке из созданных аккаунтов. Значит, все-таки сработало, белогорцам это интересно».

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