20 трудных подростков Белогорска скоро познакомятся со своими наставниками

Известны имена 20 несовершеннолетних участников городского проекта «Наставник», состоящих на учете в органах системы профилактики по предотвращению правонарушений и преступлений. Исполняющая обязанности главы Администрации Белогорска Галина Бурмистрова провела накануне рабочую группу, в состав которой вошли представители партии «Единая Россия», депутаты городского совета, общественности. Они обсудили поэтапную реализацию проекта.

«С инициативой взять под общественную опеку подростков из группы риска выступил глава Белогорска Станислав Мелюков, – отметила Галина Бурмистрова. – Кураторы – это белогорцы, способные своими деловыми и моральными качествами стать положительным примером для трудных подростков. Индивидуальная профилактическая работа, помощь родителям (законным представителям), взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, посещение подростков по месту жительства, организация внеурочной занятости, досуга: проект «Наставник» включит в себя целый комплекс мероприятий по развитию наставничества».



Планируется, что уже в марте список кандидатов, способных взять на себя ответственность в работе с несовершеннолетними, будет определен на политсовете местного отделения партии «Единая Россия». Помощь в реализации проекта окажут социальные педагоги, психологи, специалисты системы профилактики правонарушений. В апреле начнется практическая реализация спланированного.

Просмотров всего: 8

распечатать