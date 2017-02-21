В Нью-Йорке появилась видеопроекция с Путиным, обнимающим беременного Трампа

Фото: deita.ru

Ряд нью-йоркских зданий накануне «украсила» видеопроекция постера, изображающего президента России Владимира Путина, сжимающего в объятиях беременного Дональда Трампа. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Business Insider.

В частности, изображение появилось на стене манхэттенского строения, где расположен фирменный магазин Apple. Изображение глав двух государств сопровождается хэштегом #lovethroughhate («любовь через ненависть»).

Как выяснилось, инициаторами необычной акции стали создатели приложения для знакомств Hater («Ненавистник»), которое подбирает партнёра по ненависти к разным вещам. Как рассказали создатели сервиса, по результатам проведённого ими опроса, в числе самых ненавистных персон 80 % пользователей указали 45-го президента США Дональда Трампа.

Основатель и главный исполнительный директор Hater Брендан Альпер пояснил основной посыл акции: «Мы хотим заставить людей смеяться. Через юмор ненависть может превратиться в любовь. Ведь независимо от того, на чьей ты стороне, это всё очень напрягает».

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