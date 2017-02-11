Ко Дню защитника Отечества о своих увлечениях рассказали амурские богатыри (фото)

Накануне Дня защитника Отечества журналисты телекомпании «Альфа-канал» встретились с настоящими мужчинами – титулованными спортсменами и по-настоящему сильными людьми, а также поближе познакомились с гиревым спортом и пауэрлифтингом.

Силовое жонглирование – разновидность гиревого спорта. Один из самых доступных видов фитнеса. Инвентарь недорогой, да и специальной площадки не нужно. К тому же это исконно русское занятие.

«Гири – это русский национальный спортивный снаряд. Это наш снаряд, он нам по менталитету, по духу очень подходит. Как бы вершина пирамиды «железного мира». Упражнений с гирями намного больше, чем упражнений с гантелями и штангами. Поэтому заниматься фитнесом с гирями очень интересно. Эти упражнения можно использовать в качестве общефизической подготовки для других видов спорта», – рассказал пятикратный чемпион мира по гиревому спорту Сергей Руднев.

Научиться силовому жонглированию может каждый, если только нет серьезных заболеваний. Новички начинают с 5-киллограммовых гирь. Максимальный вес снаряда для мужчин – 16 килограммов, для женщин – 8. Ведь силовое жонглирование под силу и слабому полу.

«Приходят новички. Они никогда не знали, что такое гири. И я их отправляю на фитнес с гирями – кэттлфит. Они берут самые легкие гири, и я им начинаю показывать принцип маха гирь, толчка гирь», – поясняет тренер Руслан Руднев.

С гиревым спортом Руслана познакомил отец, титулованный спортсмен. Занятия спортом стали дополнением к брейк-дансу, чтобы подкачать мышцы, добиться хорошей физической формы.

«Я с 12 лет начал заниматься брейк-дансом. И, когда начал взрослеть, у меня появилось желание стать лучшим танцором в городе. Я начал использовать гири в качестве подкачки, подготовки, то есть для улучшения своих физических показателей», – вспоминает Руслан.

Сегодня он обучает силовому жонглированию новичков. Их трюки выглядят, как настоящее шоу.

«Я не все знаю, на самом деле. Многое еще не пробовал. Как-то руки не доходят. Я жонглирую, в основном когда появляется свободное время либо после тренировок непосредственно. Когда твоя гиря летает, не страшно. Страшно, когда чужая прилетит», – рассказал спортсмен Николай Зимин.

Иначе проходит тренировка титулованного спортсмена по пауэрлифтингу. Сергей Лир в школьные годы профессионально спортом не занимался. В студенчестве понял – нужно худеть и пошел в спортзал.

«Был такой немного жирный и пошел в тренажерный зал, скажем так, к лету похудеть. Начинал со спортивного клуба – туда четыре года ходил. Потом решил попробовать себя в пауэрлифтинге на универсиаде», – рассказал мастер спорта международного класса Сергей Лир.

Вот уже восемь лет Сергей со спортом на ты. Стал чемпионом мира, Европы, Азии, Евразии по пауэрлифтингу и жиму лежа. Спортсмену под силу поднять 255 килограммов. На наших глазах Сергей выполнил норматив мастера спорта, выполнив 7 жимов штанги весом 197 килограммов. Правда, чтобы достичь такого результата, ему пришлось постараться. На год Сергей из-за травмы делал перерыв в спорте. Сейчас вернулся.

«Самое главное – не перетренироваться. То есть, не нужно тренироваться каждый день. Чем больше я хожу, тем больше я расту – такого, естественно, не будет. Опять же перетренированность – это повышенный уровень травм. Почувствовал какую-то боль – отдохни лучше неделю, чем потом, как обычно у нас, по полгода люди лечатся», – пояснил чемпион.

Теперь цель Сергея – осилить норматив элиты, подняв 265 килограммов. И победить на ближайших соревнованиях, чтобы об амурских богатырях знали не только в Приамурье.

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