Русский фильм про супергероев и ужасы в психбольнице: кинопремьеры недели

Фото: ITC.ua

На этой неделе благовещенцев ждут четыре кинопремьеры. Это две российские ленты – фантастический фильм про супергероев «Защитники» и комедия «Одноклассницы–2: новый поворот». Также кинотеатры покажут два фильма иностранного производства – триллер «Автобан» и фильм ужасов «Призраки Элоиз». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Защитники

Российский фильм о супергероях от режиссера кинолент «Мамы» и «Землетрясение». Сюжет рассказывает про советских супергероев по аналогии с американскими комиксами о Лиге справедливости и Мстителях. Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

Актеры: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин. Режиссер: Сарик Андреасян.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, в киноцентре «Благовещенск», в «Харбине» и в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Автобан

Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. Одну из них возглавляет Хаген, другую — Геран. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.

Актеры: Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли. Режисер: Эрен Криви.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, ОКЦ и в «Островах».

Призраки Элоиз

На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.

Актеры: Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба. Режиссер: Роберт Легато

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск».

Одноклассницы–2: новый поворот

Продолжение комедии «Одноклассницы». Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши.

Актеры: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина, Ольга Кузьмина. Режиссер: Дмитрий Суворов.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск» и в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.

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