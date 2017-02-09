В причастности к убийству брата Ким Чен Ына подозревают дипломата из КНДР

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Малазийские правоохранители заподозрили сотрудника посольства КНДР в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Нама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя национальной полиции королевства Халида Абу Бакара.

Наряду с этим в список подозреваемых также внесён сотрудник северокорейской авиакомпании Air Koryo. «Мы считаем, что они действительно серьёзно вовлечены в это дело. Мы требуем от северокорейского посольства оказать нам содействие и выдать его», – заявил Бакар.

Как сообщало Амур.инфо, на сегодняшний день полицейским уже удалось задержать четверых подозреваемых. Это две женщины, гражданки Вьетнама и Индонезии, их знакомый из Малайзии и один гражданин Северной Кореи. Как подчеркнул Бакар, посольство КНДР в Малайзии не оказывает никакой помощи в расследовании смерти Ким Чен Нама.

Он также отметил, что задержанным женщинам было хорошо известно, что они применяют токсичное вещество, кроме того, они прошли предварительную спецподготовку. «Мы считаем, что две женщины прошли особую подготовку, чтобы нанести яд на лицо. Токсичную жидкость дали им четверо подозреваемых граждан КНДР. Они знали, что вещество токсично, но мы пока не установили, что это был за яд», – сказал Бакар.

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