Актёры ГДК покажут спектакль о настоящих и фальшивых чувствах

В жизни нет ничего, кроме игры, они бесконечно играют, хотя сами – игрушки. В непростой истории пластмассовых кукол, плюшевых зайцев и медведей попытались разобраться актёры театральной студии «Демиурги» Городского дома культуры. Режиссёр Алексей Плахонин восстанавливает в Благовещенске спектакль, который ставил 10 лет назад.

На антресолях, где живут старые игрушки, разыгрывается настоящая драма. Правда, вначале герои этого не подозревают, они просто играют и ждут, когда же их снова достанут.

Пьеса современного драматурга Антона Маркова 10 лет назад стала первой режиссёрской работой Алексея Плахонина. Создав театральную студию «Демиурги», режиссёр решил восстановить спектакль, но уже с новым актёрским составом, тем более что за эти годы отношение к теме не изменилось. Настоящие и фальшивые чувства всегда волновали людей.

«Для меня игрушка – игра – это то, чем мы хотим казаться окружающим, маски же у нас разные: бывают добрые, бывают злые. А вот какие мы внутри на самом деле, мы показываем очень малому числу людей. Потому что, когда мы это делаем, мы очень сильно рискуем: если ты раскроешься не тому человеку, то, скорее всего, он потом тебе сделает очень больно», – рассказал режиссёр театральной студии «Демиурги» Алексей Плахонин.

Актёры-игрушки пытаются разобраться, почему их хозяйка-девочка больше к ним не приходит. Они ссорятся, мирятся, у них свои законы, игры и свои давние привычные взаимоотношения. Но одна из игрушек – медвежонок Белогрудка – начинает догадываться, что в их жизни что-то очень сильно меняется.

А вот заяц Тупси ни о чём не переживает. Это первая большая роль для нового артиста студии Сергея Смоляха. До этого он приходил в театр лишь в качестве зрителя и в своей профессии очень далёк от искусства. Тем не менее Тупси в его исполнении более чем убедителен. Наверное, оттого, что актёр любит своего героя.

«Лучезарный очень персонаж, поэтому его приятно играть. Поначалу было сложно понять, потому что он такой немножко глупенький, наивный достаточно, но всё равно это в каждом из нас есть, поэтому мне нравится этот персонаж. Я люблю Тупси», – рассказывает актёр студии Сергей Смолях.

Несмотря на название, это совсем не детский спектакль и даже не комедия, хотя автор заявил её как «комедия в одном детстве». Но здесь масса нерешаемых философских вопросов – начиная от смысла жизни и заканчивая извечным – кто не с нами, тот против нас. Здесь есть герой, которому, как говорится, больше всех надо, есть явные лидеры и интриганы. И нужно понять: игрушки живут своей или нашей жизнью? И если нашей, то как тогда не играть?

Один из героев пытается попробовать не играть. Для игрушек это настоящее открытие. С чем они останутся, можно узнать 26-го февраля в Городском доме культуры.

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