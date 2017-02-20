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Ясно и без снега: прогноз погоды в Амурской области на 23 февраля

Ясно и без снега: прогноз погоды в Амурской области на 23 февраля

В Амурской области 23 февраля установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура в Приамурье ночью опустится до 18-23 градусов ниже нуля, местами по северу понижаясь до 28-33 градусов мороза. Днем термометры покажут минус 5-10 градусов, местами по северу – минус 15-20 градусов.

В Благовещенске в этот день будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 18-20 градусов, днем – до минус 5-7 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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