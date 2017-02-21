Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:11 1

На Масленицу в центре Благовещенска запретят продавать алкоголь

На Масленицу в центре Благовещенска запретят продавать алкоголь
Фото: admblag.ru

26 февраля в Благовещенске на время проведения праздничных гуляний ограничат продажу алкогольной продукции. Нельзя будет купить спиртное в квадрате улиц Краснофлотская – Амурская – Трудовая – переулок Святителя Иннокентия за два часа до начала и в течение часа после окончания официальных культурно-массовых мероприятий.

Органы местного самоуправления запретили продажу алкоголя как в местах проведения празднества, так и на прилегающих территориях в радиусе 700 метров. Исключением являются организации и заведения индивидуальных предпринимателей – рестораны, кафе и бары с обслуживанием барменами и официантами, – оказывающих услуги общественного питания, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 138

#городская власть #закон #здоровье #областная власть

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Учёный из США развенчал миф о пользе ежедневных 10 000 шагов
Общество 1

В Тынде губернатор обсудил вопросы переселения амурчан из ветхого и аварийного жилья
Общество 6

Не только опыт, а чутьё и хитрость: амурские полицейские рассказали, как служат Родине
Происшествия 3

Житель Якутии вез на продажу в Амурскую область золото стоимостью 8 миллионов рублей