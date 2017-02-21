На Масленицу в центре Благовещенска запретят продавать алкоголь

Фото: admblag.ru

26 февраля в Благовещенске на время проведения праздничных гуляний ограничат продажу алкогольной продукции. Нельзя будет купить спиртное в квадрате улиц Краснофлотская – Амурская – Трудовая – переулок Святителя Иннокентия за два часа до начала и в течение часа после окончания официальных культурно-массовых мероприятий.

Органы местного самоуправления запретили продажу алкоголя как в местах проведения празднества, так и на прилегающих территориях в радиусе 700 метров. Исключением являются организации и заведения индивидуальных предпринимателей – рестораны, кафе и бары с обслуживанием барменами и официантами, – оказывающих услуги общественного питания, сообщает пресс-служба городской администрации.

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