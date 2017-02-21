Благовещенцев заманивают на Масленицу тремя тысячами блинов

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Три тысячи блинчиков и горячие напитки ждут благовещенцев и гостей столицы Амурской области на масленичных гуляньях 26 февраля. Подготовкой массового угощения, которое будут предлагать на площади имени Ленина, занимаются специалисты управления по развитию потребительского рынка и услуг городской администрации.

«Мы заказали вкусные блины у семи проверенных заведений Благовещенска с хорошей репутацией, чьи услуги пользуются спросом, сертифицированы, где проверено качество. Приглашаем всех желающих не только поучаствовать в праздничных мероприятиях, которые будут интересными, но и хорошенько подкрепиться!» – рассказала ИА «Амур.инфо» начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска Ольга Здункевич.

Ольга Владимировна отметила, что повара изготовят блины ранним утром воскресенья, 26 февраля, затем доставят их на площадь. При надобности, главный атрибут Масленицы подогреют. К блинам подадут горячий чай.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на центральной площади развернётся «Благовещенск – град». С 13:00 будут организованы многочисленные площадки – «Богатырская слобода», «Станица дровяная», «Площадь Балаганная», «Село Ремесленное», «Деревня Колодезная» и «Столбовое поле». Организуют и «Деревню Щедрую» – где будут главные лакомства. Также обустроят «Деревню Лакомую» с торговыми рядами с разными вкусностями. А в деревне «Блинной», по задумке организаторов, будут игры с блинами.

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