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Сегодня, 15:29 7

В Благовещенске появилась своя небольшая царь-пушка

В Благовещенске появилась своя небольшая царь-пушка

В Благовещенске в районе улицы Калинина, 137 появилось новое украшение – царь-пушка. Она уступает размерами оригиналу, но ее вес впечатляет – 600–700 килограммов. Изготовили декоративное чугунное изделие на Благовещенском ремонтно-механическом заводе за свой счет.

На заводе корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что идея создания пушки пришла главному инженеру завода еще в 2010 году. Тогда появилась мысль отлить корабельную пушку, но разработчикам не понравился ее лафет. Потом решили взять за образец Царь-пушку. Основную часть работ выполнили сразу, а вот тонкую детальную обработку выполнить не получилось.

Только в конце 2016 года о ней снова вспомнили. Пушку доделали и, наконец, выставили у главного входа на завод. Выполнили декоративное изделие за свой счет. «Трудно сказать, сколько она стоит, – пояснили на предприятии. – Ведь делали ее по индивидуальной разработке, все работы были уникальные. А оценивать такое изделие по цене чугуна – как-то неправильно».

Кстати, для ремонтно-механического завода это уже не первая подобная работа по украшению Благовещенска. Ранее на средства частных заказчиков здесь уже делали знаменитую в городе фигуру «Челнока», мороженщицы «Снегурочки», а также памятник режиссеру Леониду Гайдаю в Свободном.

Просмотров всего: 461

#производство

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Лишь бы не сперли...

  • 55

    55
    2 часа назад

    Да молодцы, жаль что на металле съэкономили.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    А работяги под видеокамерами и при постоянном шуме за 15 рублей горбатятся.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Может бахнем?!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    52 минуты назад

    прикольно. :)) молодцы :)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    34 минуты назад

    А кто именно делал? Мои аплодисменты!

  • Local

    Local
    28 минут назад

    Доппельгангер

    Может бахнем?!



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