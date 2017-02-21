Масленица, День защитника Отечества и много спорта: выходные в Благовещенске

Амур.инфо подготовило список мероприятий, которые пройдут в Благовещенске за четыре выходных дня – с 23 по 26 февраля. В эти дни в городе масштабно отпразднуют Масленицу – пройдут различные выставки, конкурсы и гулянья. Кроме того, благовещенцы отметят День защитника Отечества. Пройдет в областном центре и много спортивных мероприятий.

Четверг, 23 февраля

В 12:00 в зрительном зале судостроительного завода пройдет праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. На нем выступят творческие коллективы ГДК.

В 19:00 в Общественно-культурном центре начнется концерт певицы Лолиты.

Пятница, 24 февраля

На Чигиринском водохранилище пройдет фестиваль технических видов спорта «Синий крокодил». В рамках фестиваля состоится третий этап чемпионата Благовещенска по любительскому ралли, а также GPS-ориентирование на джипах и соревнования на унимото. Торжественное открытие соревнований состоится в 11:00.

В 18:30 в театре драмы покажут героическую драму в двух действиях «Горький хлеб Албазина».

В фойе ОКЦ на третьем этаже будет работать выставка художественных работ творческой студии «Колорит».

Суббота, 25 февраля

В субботу продолжит работу выставка художественных работ творческой студии «Колорит» в ОКЦ.

В 10:00 в спорткомплексе АмГУ начнется турнир городов Дальнего Востока по кикбоксингу.

В Доме ремесел запланированы три мастер-класса. В 10:00 – мастер-классы по изготовлению народной куклы и по работе с глиной, в 11:00 – мастер-класс в технике бисероплетение.

В театре кукол в 11:00 покажут спектакль «Жил-был у бабушки…» с театрализованным представлением «Широкая Масленица».

В 12:00 на затоне реки Зеи начнется открытый турнир города Благовещенска по двоеборью «Железный человек».

Также в 12:00 откроется выставка-ярмарка масленичных оберегов в торговом центре «Перекресток».

В 14:00 в ДЮСШ пройдет первенство Благовещенска по спортивной гимнастике.

Областная библиотека в 14:00 приглашает в клуб рукодельниц «Ручная работа».

В 17:00 в ГДК начнется спектакль «Не хочу быть собакой» образцовой театральной студии «Этюд».

В 18:00 в ОКЦ выступит певица Рада Рай с программой «Лети душа...».

В театре драмы в 18:00 покажут спектакль «Женский монастырь».

Филармония в 18:30 приглашает на авторский вечер Александра Бобошко. Программа называется «Не делайте мир обычным».

Воскресенье, 26 февраля

В ДЮСШ продолжится первенство города Благовещенска по спортивной гимнастике.

В фойе ОКЦ продолжит работу выставка художественных работ творческой студии «Колорит».

В 10:00 в спорткомплексе АмГУ продолжится турнир городов Дальнего Востока по кикбоксингу.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Кошкин дом» с театрализованным представлением «Широкая Масленица».

Также в 11:00 Амурская областная детская библиотека приглашает ребят 5-10 лет на познавательный час «Ку-ка-ре-ку по-китайски».

По адресу: улица Ленина, 325, состоится открытое первенство города Благовещенска по ледолазанию. В мероприятии примут участие около 25 человек. Начало соревнований в 11:00.

В Амурском областном краеведческом музее пройдёт мероприятие в честь годовщины открытия Амурского областного центра социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Открытый мир». Детей и их родителей ждут конкурсы, чаепитие, мастер-классы. Начало в 11:00.

В АОДНТ в этот день состоится фестиваль по спортивным бальным танцам «Кубок АОДНТ– 2017». Начало в 10:30 и 13:00.

В сквере АОДНТ в 11:00 начнется празднично-развлекательная программа «Как Зима Весну похитила».

В 12:00 продолжится открытый турнир города Благовещенска по двоеборью «Железный человек». Место проведения – затон реки Зеи.

Дом ремесел приглашает в 14:00 на мастер-класс по работе с глиной.

В 15:00 в библиотеке имени Машука пройдет вечер памяти «Это гордое имя – Машук». Мероприятие посвящено 80-летнему юбилею Бориса Андреевича Машука.

В 16:00 в Grand Arena Ostrova пройдет вокальный конкурс «Детский микрофон».

В 17:00 в ГДК театр-студия «Демиурги» покажет спектакль «Игрушки».

В театре драмы в 18:00 можно посмотреть спектакль «Пизанская башня».

В городе пройдут масленичные гулянья. Общегородской праздник «Широкая Масленица» проведут на площади Ленина. С 13:00 будут организованы многочисленные площадки – это «Богатырская слобода», «Станица дровяная», «Деревня Блинная», «Площадь Балаганная», «Деревня Щедрая», «Деревня Лакомая», «Село Ремесленное», «Деревня Колодезная» и «Столбовое поле». На площадках запланировано проведение различных конкурсов и народных забав, а для самых маленьких гостей праздника будет работать кукольный театр «Бабушкины сказки».

Также все желающие смогут показать свою смекалку, силу и ловкость не только в разнообразных состязаниях, но и в народной забаве «Масленичный столб», приобрести сувенирную продукцию и полакомиться блинами и другой выпечкой.

Вдоль улицы Ленина поставят конкурсные масленичные куклы. Многие конкурсанты планируют организовать не только показ своей куклы, но и провести собственные маленькие театрализованные представления.

В 14:00 на главной площади города начнется театрализованное представление «Прощай, Масленица», после которого будет сожжено чучело Масленицы. А в 15:00 в парке Дружбы начнется театрализованная концертно-развлекательная программа «Масленица». Также на этой неделе различные мероприятия в рамках празднования Масленицы пройдут и в муниципальных учреждениях культуры.

С подробным расписанием всех городских мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.

В разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо - расписание киносеансов.

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