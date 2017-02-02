Благовещенцев приглашают поучаствовать в историческом квесте «1941. Заполярье»
В четверг, 2 марта, в рамках серии всероссийских исторических квестов, посвященных основным сражениям Великой Отечественной войны, в Благовещенске состоится квест «1941. Заполярье». Команды-участницы примерят на себя роль боевых спецгрупп и постараются сорвать планы гитлеровского командования по захвату северного направления.
Квест будет посвящен действиям советских войск на Кольском полуострове в начале Великой Отечественной войны.
Во время прохождения маршрута участники продемонстрируют знания истории Великой Отечественной войны, а также свою смекалку и ловкость. Но не менее важным залогом успеха в квесте будет и сильный командный дух – задания предполагают слаженную работу и взаимовыручку.
Квест пройдет во всех регионах страны и станет первым из серии рейтинговых квестов, по результатам которых лучшие участники получат шанс поехать на финальную квест-игру, которая пройдет в Москве.
Заявку на участие в квесте необходимо направить до 12:00 28 февраля на электронную почту gmc_vibor@mail.ru. Форма заявки размещена в соцсетях в группе Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» – vk.com/centr.vibor.
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