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22февраля
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За спасение 14-летней девочки от насильника амурчанина наградили медалью

За спасение 14-летней девочки от насильника амурчанина наградили медалью
Фото: amur.sledcom.ru

В среду, 22 февраля, следователи наградили медалью «За содействие» амурчанина Антона Нечая, который спас от насилия 14-летнюю девочку, а затем помог следствию выяснить обстоятельства происшествия. Собранные с его помощью доказательства были приобщены к уголовному делу, которое в настоящее время рассматривается в суде.

10сентября 2016 года Антон Нечай помог предотвратить совершение особо тяжкого преступления в отношении 14-летней девочки. Поздно вечером он находился у себя дома в селе Чигири, когда услышал с улицы женские крики о помощи. Стремясь помочь попавшему в беду человеку, Антон оделся, вышел из дома и на своем автомобиле проехал по улицам поселка, осматривая в свете фар территорию. Возле автобусной остановки молодой человек увидел, что около забора одного из домов, расположенных за автобусной остановкой, на земле лежала незнакомая девочка, а на ней сидел злоумышленник. Девочка просила о помощи.

Нечай потребовал от неизвестного отпустить ребенка, заявив, что позвонит в полицию. В ответ злоумышленник, как впоследствии установило следствие, ранее судимый и незадолго до этого освободившийся из мест лишения свободы, начал угрожать ему оружием. Засунув руку под куртку, мужчина двинулся в сторону Нечая, при этом сказав: «Считаю до трех, стреляю». И начал считать.

Девочка воспользовалась этим и убежала домой. Родители вызвали медиков и сообщили о случившемся в полицию. Ребенку своевременно была оказана необходимая медицинская помощь, так как злоумышленник успел нанести ей несколько ножевых ранений.

Увидев, что девочка вне опасности, Нечай вернулся в автомобиль, но продолжил наблюдение за незнакомым мужчиной. Впоследствии, он сразу откликнулся на размещенное следствием объявление о поиске очевидца. Дал подробные показания о происшедшем, рассказал о действиях и передвижениях подозреваемого после того, как его жертва скрылась, нарисовал план-схему места происшествия, активно содействовал расследованию уголовного дела, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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#жизнь #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Блохер

    Блохер
    3 часа назад

    Молодец парень!

    Думаю, вопрос, где были остальные жители Чигирей, когда девушка звала на помощь, задавать не стоит...

  • Kaffka

    Kaffka
    2 часа назад

    Вот молодец! Все коллективом гордимся Антоном!

  • Артем007

    Артем007
    2 часа назад

    Молодец парень. Уважение одно, надо брать пример всем...

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