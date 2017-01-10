В Амурской области возникли проблемы с Интернетом

Фото: mindbodyspiritualawareness.com

Многие амурчане 22 февраля жалуются на проблемы с интернет-связью, в том числе на качество IT-телевидения. Как стало известно, авария произошла у магистрального провайдера в Сибири. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Где-то авария на сетях, и много абонентов сидит без проводного Интернета», «Утром включила телевизор, изображения практически нет – картинка сыплется, а звук словно заикается», – поделились благовещенцы.

Ряд интернет-операторов, действующих в Приамурье, 22 февраля сообщили: «Сегодня в 6:00 произошла авария у магистрального провайдера. На протяжении срока устранения аварии возможно ухудшение услуг передачи данных. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

По некоторым данным, проблему, возможно, устранят к вечеру. По данным одного из операторов, срок устранения аварии поставлен на 23 февраля.

Между тем, по данным кабельного оператора «Сатком», с 22 февраля по 16 марта в связи с солнечной интерференцией возможно временное ухудшение телевизионного сигнала продолжительностью от 3 до 17 минут в сутки. Ухудшение сигнала вплоть до исчезновения происходит от положения солнца. Солнце, передающий спутник и принимающая антенна выстраиваются в одну линию, и шум от солнца перебивает сигнал со спутника.

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