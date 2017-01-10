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22февраля
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Сегодня, 14:27 9

В Амурской области возникли проблемы с Интернетом

В Амурской области возникли проблемы с Интернетом
Фото: mindbodyspiritualawareness.com

Многие амурчане 22 февраля жалуются на проблемы с интернет-связью, в том числе на качество IT-телевидения. Как стало известно, авария произошла у магистрального провайдера в Сибири. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Где-то авария на сетях, и много абонентов сидит без проводного Интернета», «Утром включила телевизор, изображения практически нет – картинка сыплется, а звук словно заикается», – поделились благовещенцы.

Ряд интернет-операторов, действующих в Приамурье, 22 февраля сообщили: «Сегодня в 6:00 произошла авария у магистрального провайдера. На протяжении срока устранения аварии возможно ухудшение услуг передачи данных. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

По некоторым данным, проблему, возможно, устранят к вечеру. По данным одного из операторов, срок устранения аварии поставлен на 23 февраля.

Между тем, по данным кабельного оператора «Сатком», с 22 февраля по 16 марта в связи с солнечной интерференцией возможно временное ухудшение телевизионного сигнала продолжительностью от 3 до 17 минут в сутки. Ухудшение сигнала вплоть до исчезновения происходит от положения солнца. Солнце, передающий спутник и принимающая антенна выстраиваются в одну линию, и шум от солнца перебивает сигнал со спутника.

Просмотров всего: 1699

#связь

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Если бы они хоть раз предупредили о ходе аварийно-восстановительных работ, клещами у них эти сведения не вытащишь. А сейчас не желают идти на контакт с нашей организацией, когда с них потребовали письменное объяснение. Если бы не контракт, давно бы от них ушли.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

  • mm_Федот Федот

    mm_Федот Федот
    1 час назад

    Постоянно аварии! При этом, никто не делает перерасчет. А я хочу перерасчет!

  • mm_Федот Федот

    mm_Федот Федот
    1 час назад

    и нормальный интернет(

  • mm_Федот Федот

    mm_Федот Федот
    1 час назад

    paravis



    Это откуда рейтинг?

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    Вот я попрыгал вокруг компа с бубном! А оно, вона чо...

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    54 минуты назад

    vadis

    Вот я попрыгал вокруг компа с бубном! А оно, вона чо...



    Аналогично!!!! Полчаса убила, кэши тут всякие чистила)))

    А когда сходила во Фрэшку и увидела объявление о не приёмке оплаты по картам, то всё сразу стало понятно))

  • Небо души

    Небо души
    21 минута назад

    В амурской области возникли проблемы с ее руководством

  • ЛайКа

    ЛайКа
    17 минут назад

    Небо души

    В амурской области возникли проблемы с ее руководством



    Оппозиция? Не?



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