Бывший губернатор Леонид Коротков: У меня сейчас другие интересы в жизни

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22 февраля 2005 года в облсовет Амурской области пришли официальные документы, в которых было написано, что президент страны предлагает кандидатуру Леонида Короткова на должность губернатора. Корреспондент Амур.инфо связался по телефону с Леонидом Викторовичем, который сейчас живет в Москве, и взял небольшое интервью.

– Леонид Викторович, вы в последнее время пропали из поля зрения, какие изменения в вашей жизни произошли?

– Не то, что меня не очень видно, кто хочет – тот видит. Наверное, мое время, просто-напросто прошло. У каждого времени свои герои. Зачем мне сейчас эфир будоражить. Живу обычной, кому-то может показаться скучной жизнью. Никаких эпохальных событий. В последнее время я чаще живу в Москве. Ну вот несколько дней назад был в Благовещенске. Можно сказать, живу на два города.

– Где вы сейчас работаете, чем занимаетесь?

– Я по-прежнему работаю учителем в школе «Наш дом», но в данный момент нахожусь в творческом отпуске.

– Вы планируете писать?

– Это небольшой секрет. Да, есть такая формулировка «творческий отпуск» для подготовки всякой методической литературы.

– Вы как бывший губернатор можете сейчас проанализировать социально-экономическую ситуацию в Амурской области?

– Вы знаете, я не обладаю полнотой информации о том, что сейчас происходит в Амурской области. Я знаю, что сообщениям от людей доверять полностью нельзя, потому что субъективный фактор тоже присутствует. Да, я постоянно слежу за новостями, что происходит в регионе. Общаюсь с друзьями и родственниками, ежедневно читаю ваш сайт, но это все равно не те данные, чтобы проводить какой-то анализ. Я, вы знаете, когда был губернатором, всегда злился на людей, которые, не имея полноты информации, берутся судить. Поэтому сам теперь не хочу оказаться на их месте. Помните, когда в Тамбовском районе коровы заболели ящуром, тогда пришлось под нож пустить более 100 голов. Сколько тогда на меня вылилось всего, причем говорили люди, которые не имели никакого представления ни о ситуации, ни о правилах, ни о законах. Поэтому не хочу поступать также.

– 22 февраля 2005 года в облсовет пришли документы о том, что президент предлагает выбрать вас губернатором Приамурья. Для вас это важная дата?

– Для меня более важная дата – 24 февраля. Во-первых, в этот день областной совет утвердил меня в должности губернатора. Во-вторых, 24-го я вступил в эту должность. И, в-третьих, 24 февраля спустя шесть лет вступил в законную силу оправдательный приговор в отношении меня.

– Символичная дата в вашей жизни.

– Вы знаете, два разных полюса жизни – с одной стороны, стал губернатором, а потом шесть лет спустя не стал осужденным.

– Сейчас осудили бывшего мэра Благовещенска Александра Мигулю. Вы долго работали вместе, ваше мнение обо всей этой истории?

– Я не знаком с его уголовным делом. Только по сообщениям в СМИ знаю, в чем его обвиняют. Хочу сказать, что в то время, когда мы с ним работали, он был и моим заместителем, потом стал мэром Благовещенска, когда я был губернатором. Я хочу сказать, что рабочие отношения у нас были нормальные, он был не самым худшим заместителем губернатора и депутатом, и мэром. Мне очень жаль, что с ним произошло то, что произошло. Не могу охарактеризовать его уголовное дело, не читал, не вникал, за его рукой не следил, не знаю нюансы, поэтому ничего не могу сказать. Но хочу сказать, что в мою бытность он ничего такого, на мой взгляд, противоправного не совершал. И надеюсь, что этот трудный период он переживет.

– Вы знали, что вас оправдают?

– Я готовился к самому худшему, я очень волновался. На оглашение приговора брал с собой сумки с вещами, которые могут пригодиться в тюрьме. Это же очень просто делается – заходит человек на своих ногах в зал суда, судья говорит «конвой», и встают два красивых охранника за твоей спиной. И все. И это то самое, что могло произойти со мной в любой момент. Но, к счастью для меня, этого не произошло. «К счастью» – эти слова основаны на том, что я не совершал те деяния, но все равно, в жизни бывает всякое.

– Леонид Викторович, не собираетесь куда-то в управление возвращаться или в политику?

– Нет, таких мыслей нет. Надо сказать прямо, мой политический поезд давно ушел, и никакого желания его догонять у меня нет. У меня есть другие интересы в жизни, моя семья, моя дочка, которая родилась в период моего губернаторства. Я стараюсь восполнить то, что недодал ей тогда. У меня сейчас совсем другие интересы в жизни.

Леонид Коротков был избран главой администрации Амурской области в 2001 году. В 2005 году был назначен на второй срок областными депутатами.

2 мая 2007 года ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям. Через несколько дней, 10 мая, президент подписал указ об отрешении Леонида Короткова от должности главы региона. В 2012 году бывший губернатор был оправдан по всем статьям уголовного дела. Позднее Леонид Викторович обратился в суд за взысканием 10 миллионов рублей морального ущерба. Суд удовлетворил иск частично – на один миллион рублей.

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#губернатор #жизнь

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