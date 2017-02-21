Учёный из США развенчал миф о пользе ежедневных 10 000 шагов

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Люди, стремящиеся пройти 10 тысяч шагов в сутки, могут нанести вред собственному здоровью. С таким заявлением выступил профессор информатики Грег Хагер из Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд). Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на The Telegraph.

По словам учёного, выступившего на встрече Американской ассоциации содействия развитию науки в Бостоне, во многих странах сегодня чрезвычайно популярна идея, что для похудения нужно ежедневно совершать около 10 тысяч шагов.

Этот метод берёт начало ещё в 1960 году. Именно тогда японские специалисты провели исследование и выяснили, что такое количество шагов необходимо сделать, чтобы сжечь 3 тысячи калорий. Но в течение последующего времени не было проведено никаких корректных исследований, которые бы доказывали, что ходьба в таком количестве полезна, а не вредна для здоровья.

Хагер подчеркнул: судорожный подсчёт шагов и сожжённых калорий всего лишь заставляет людей ставить перед собой амбициозные цели, которых они не достигнут. «Мы все знаем, что, чем больше человек тренируется, тем лучше. Но для пожилых или не очень здоровых людей это, скорее, приведёт к ухудшению здоровья», – резюмировал учёный.

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#здоровье #наука #США

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