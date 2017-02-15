В Тынде губернатор обсудил вопросы переселения амурчан из ветхого и аварийного жилья

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Реализацию программы переселения из аварийного жилья обсудили на совещании в Тынде губернатор Амурской области и директор-председатель правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин. Последний отметил, что «Приамурье в свое время вошло в семерку регионов России по самой большой площади аварийного жилья – более 340 тысяч квадратных метров.

«Если ранее программа реализовывалась достаточно успешно, то после того, как произошло крупномасштабное наводнение и повлиял экономический спад, возникли сложности в реализации программы», – сказал Константин Цицин.

Ранее губернатор Амурской области доложил президенту России Владимиру Путину о сложностях в выполнении программы. В 2016 году было принято решение о выделении порядка 1,6 миллиарда рублей на программу переселения. Всего с учетом дополнительной поддержки в 2016 году было направлено 4,7 миллиарда.

«За три года с начала действия программы, с 2013 года – по первое полугодие 2016-го, в регионе были переселены граждане из аварийного жилищного фонда площадью 89,7 тысячи квадратных метров. В настоящее время нами поставлена цель за полтора года – с 2016-го по 1 сентября 2017 – переселить амурчан из 90 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Первую часть жителей – 34 тысячи квадратных метров – в 2016 году расселили. До сентября 2017 года будет завершено обеспечение жильем еще части граждан (34 тысячи квадратных метров аварийного фонда). Помимо этого, правительство взяло на себя дополнительные обязательства по переселению граждан, проживающих в 22 тысячах квадратных метров жилья», – сказал губернатор области Александр Козлов.

Руководитель области отметил, что дополнительно переселить амурчан стало возможным за счет покупки жилья на вторичном рынке, где стоимость квадратного метра гораздо дешевле, чем стоимость жилья при строительстве, сообщает пресс-служба областного правительства.

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