В 2017 году Россельхозбанк продолжит увеличивать объемы поддержки малого бизнеса

Об этом заявила заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина в ходе XXVIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

По итогам 2016 года Россельхозбанк направил на кредитование предприятий АПК в сегменте малого и микробизнеса порядка 100 миллиардов рублей, что на 5 % превышает объемы 2015 года. Банк является активным участником всех реализуемых программ государственной поддержки бизнеса. По соглашению с корпорацией МСП о льготном кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса (программа 6,5 %) за 2016 год принято решений на общую сумму 10,5 миллиарда рублей.

Россельхозбанк стал первым из российских банков, приступившим к реализации нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5 % годовых. Банк оперативно принимает заявки от аграриев, формирует реестры потенциальных заемщиков и обеспечивает согласование проектов с Минсельхозом России. При этом особое внимание уделяется соблюдению доли малых форм хозяйствования в объеме лимита, выделенного Банку для реализации программы.

АО «Россельхозбанк» проводит целенаправленную работу по повышению доступности кредитных ресурсов и созданию условий для развития малого бизнеса, уделяя особое внимание агропромышленному сектору. В 2016 году Банк неоднократно пересматривал в сторону понижения процентные ставки для предприятий АПК, существенно упростил процедуру предоставления кредитов, в том числе на проведение сезонных работ. В 2016 году на поддержку малых форм хозяйствования Россельхозбанк направил 26,5 миллиарда рублей, что на 7,5 % превышает показатель 2015 года.

«Банк остается лидером в кредитовании малого бизнеса. По данным рейтингового агентства Эксперт по итогам 1-го полугодия 2016 года Россельхозбанк занимает 2-ое место в банковской системе по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу. При этом в планах Банка дальнейшее наращивание поддержки малых предприятий и в 2017 году», – отметила Ирина Жачкина в своем выступлении.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 % акций банка.

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