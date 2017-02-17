Мэру Владивостока Пушкарёву продлили срок ареста до 30 мая

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Басманный суд Москвы продлил до 30 мая срок ареста мэру Владивостока Игорю Пушкарёву, обвиняемому в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Об этом ИА «Дейта» сообщила официальный представитель суда Юнона Царёва.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Игорю Пушкарёву меры пресечения в виде содержания под стражей», – рассказала она.

Суд также продлил меру пресечения второму фигуранту дела, директору предприятия «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову. Ранее суд продлил до 30 мая срок домашнего ареста обвиняемому в коммерческом подкупе Андрею Пушкарёву, брату градоначальника.

Адвокаты приобщили к делу материалы арбитражного процесса по организации торгов, в незаконности которых обвиняется владивостокский мэр, передают «Вести – Приморье».

По словам адвоката Александра Высоцкого, итогом рассмотрения дела в арбитражном суде стало признание законности организации торгов. Защита просила о смягчении меры пресечения на домашний арест в подмосковном посёлке «Горки-2» или на залог в 10 миллионов рублей. Следователь возражал против освобождения мэра Владивостока из СИЗО в связи с фактами вмешательства в ход расследования.

«Следствие уже неоднократно сталкивалось с тем, что свидетели при вызове уезжают в Южную Корею. На наш взгляд, это связано с большим административным весом, которым обладает Пушкарёв», – пояснил представитель СК.

Сам Пушкарёв продолжает отрицать свою вину и заявляет о многолетней службе родному городу и политической подоплёке дела.

Как сообщало Амур.инфо, Игорь Пушкарёв был задержан 1 июня 2016 года и отправлен под конвоем сотрудников ФСБ в Москву. Басманный суд столицы избрал для владивостокского главы меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Неделю спустя сотни жителей города организовали в поддержку арестованного мэра пикет. Акция была санкционирована городскими властями, за неё проходила агитация в СМИ, подконтрольных мэрии и семье Игоря Пушкарёва.

По версии следствия, в 2009-2014 годы Игорь Пушкарёв организовал приобретение предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» строительных материалов в большом объёме. Как стало известно, указанную группу компаний возглавляют и контролируют близкие родственники Пушкарёва, а учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация города. Стройматериалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарёв получил не менее 45 миллионов рублей. Эти действия, считает следствие, повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию ущерба на сумму более 158 миллионов рублей и образования более 800 миллионов рублей кредиторской задолженности.

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