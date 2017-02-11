Амурские ушуисты завоевали 18 наград на международном турнире

Десять амурских ушуистов привезли 18 медалей с международного турнира «Московские звёзды ушу», который проводился в столице России с 17 по 21 февраля. Ольга Зоркальцева из Благовещенска стала абсолютной победительницей соревнований: в ее личном зачете три высшие награды.

В турнире «Московские звезды ушу» приняли участие 730 участников из 20 стран. Амурскую область представляли десять спортсменов областной федерации ушу. Возвращаются спортсмены с достойными результатами: 9 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовых медали.

Артем Загибалов занял два первых места, одно второе; Ольга Зоркальцева – три первых места; Дана Ярина – два вторых места; Дарья Цвилий – одно первое и два третьих места; Анастасия Полончук – второе и третье места; Олег Тимонов – первое и второе места; Анастасия Сячина – второе место; Роман Козлов – два первых места.

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