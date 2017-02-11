Глава Азербайджана решил, что вице-президентом страны должна стать его жена

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на должность первого вице-президента республики собственную супругу – Мехрибан Алиеву. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт главы государства.

Представляя первую леди в новом качестве на заседании Совета безопасности страны, Алиев отметил, что она «долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной жизни страны», с 2005 года проделала огромную работу на посту депутата, успешно руководила Оргкомитетом первых Европейских игр, которые прошли в Баку в 2015 году, занималась благотворительностью. «Эта многогранная и успешная деятельность сыграла основную роль в принятии мною данного решения», – цитирует азербайджанского лидера ТАСС.

Должности первого вице-президента и вице-президентов были введены по результатам референдума об изменениях в Конституцию Азербайджана, прошедшего в сентябре 2016 года. Помимо этих изменений, был также снижен возрастной ценз для кандидатов в депутаты, увеличен срок полномочий президента с пяти до семи лет.

Также, согласно поправкам в основной закон, глава государства получил полномочия объявлять на своё усмотрение внеочередные выборы президента и распускать парламент.

Целью референдума, как объяснил помощник Алиева Али Гасанов, была подготовка страны к постнефтяному периоду. В последние годы в республике отмечается падение объёмов добываемых углеводородов.

Мехрибан Алиева является президентом фонда Гейдара Алиева, у высокопоставленных супругов трое детей – Лейла, Арзу и Гейдар.

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#жизнь #политика

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